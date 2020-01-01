Прокуратура Боснии обвинила украинца в перевозке мигрантов
Гражданина Украины задержали еще в апреле. В его машине обнаружили нелегальных мигрантов из Афганистана и Пакистана.
Прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула обвинения в отношении гражданина Украины, который нелегально перевозил восемь мигрантов из Афганистана и Пакистана. Об этом 17 июля сообщило издание BHRT.
Согласно обвинительному заключению, украинец Рувим Хлабец в конце апреля этого года перевозил мигрантов из Афганистана и Пакистана, которые незаконно въехали в Боснию.
Он арендовал автомобиль в муниципалитете Прозор-Рам и ехал в направлении Бихача, находящегося недалеко от границы с Хорватией.
Полицейские остановили машину на полпути, после чего украинец был задержан. По данным правоохранителей, Хлабец родился в 1998 году в городе Ровно.
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