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Прокуратура Боснии обвинила украинца в перевозке мигрантов

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Гражданина Украины задержали еще в апреле. В его машине обнаружили нелегальных мигрантов из Афганистана и Пакистана.
Боснийские полицейские сопровождают мигранта в Сараево (архивное фото)
Боснийские полицейские сопровождают мигранта в Сараево (архивное фото)
 
Прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула обвинения в отношении гражданина Украины, который нелегально перевозил восемь мигрантов из Афганистана и Пакистана. Об этом 17 июля сообщило издание BHRT.
 
Согласно обвинительному заключению, украинец Рувим Хлабец в конце апреля этого года перевозил мигрантов из Афганистана и Пакистана, которые незаконно въехали в Боснию.
 
Он арендовал автомобиль в муниципалитете Прозор-Рам и ехал в направлении Бихача, находящегося недалеко от границы с Хорватией.
 
Полицейские остановили машину на полпути, после чего украинец был задержан. По данным правоохранителей, Хлабец родился в 1998 году в городе Ровно.
 

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Теги: прокуратура, Босния и Герцеговина, украинец, мигранты, обвинение, Босния
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Источник: korrespondent.net

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