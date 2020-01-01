Пираты атаковали танкер с украинцами на борту у берегов Нигерии - СМИ

В заложники захватили 15 членов экипажа судна, предположительно граждан России и Украины.

В Гвинейском заливе захватили танкер с украинцами на борту cdn.marinetraffic.com

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил портал Dryad Global

Отмечается, что, на судно, шедшее под флагом Либерии, напали в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса. На борт танкера поднялись восемь вооруженных пиратов.

Корабль, который принадлежит компании Curacao Trader Shipping, способен перевозить как нефть, так и химические вещества.

Напомним, Гвинейский залив превратился в самый опасный регион на планете в плане угрозы морского пиратства. Зачастую преступники захватывают членов экипажей суден для получения выкупа. Ранее сообщалось, что в Украину вернулись семь моряков , освобожденных из пиратского плена.Напомним, Гвинейский залив превратился в самый опасный регион на планете в плане угрозы морского пиратства. Зачастую преступники захватывают членов экипажей суден для получения выкупа.