Пираты атаковали танкер с украинцами на борту у берегов Нигерии - СМИ
В заложники захватили 15 членов экипажа судна, предположительно граждан России и Украины.
В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщил портал Dryad Global.
Отмечается, что, на судно, шедшее под флагом Либерии, напали в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса. На борт танкера поднялись восемь вооруженных пиратов.
Корабль, который принадлежит компании Curacao Trader Shipping, способен перевозить как нефть, так и химические вещества.
Ранее сообщалось, что в Украину вернулись семь моряков, освобожденных из пиратского плена.
Напомним, Гвинейский залив превратился в самый опасный регион на планете в плане угрозы морского пиратства. Зачастую преступники захватывают членов экипажей суден для получения выкупа.
Напомним, Гвинейский залив превратился в самый опасный регион на планете в плане угрозы морского пиратства. Зачастую преступники захватывают членов экипажей суден для получения выкупа.
По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков приходилось именно на Гвинейский залив.
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