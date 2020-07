Трамп раскритиковал сразу две плохие книги о нем

"Сначала никчемное чучело Джон Болтон, этот бряцающий оружием дурак, нарушает закон (он опубликовал огромное количество секретной информации) и соглашение о неразглашении, чтобы вызвать к себе хоть какое-то доверие и заработать немного денег, которые в конечном счете все равно полностью достанутся правительству", - отметил американский лидер, говоря о мемуарах бывшего советника по нацбезопасности под названием Комната, где это произошло: мемуары Белого дома.

"Потом Мэри Трамп, племянница, которая вообще редко появлялась и мало чего обо мне знает, говорит ложь о моих замечательных родителях (которые терпеть ее не могли) и обо мне и тоже нарушает соглашение о неразглашении. Она еще и нарушила закон, передав мои налоговые декларации. Она - просто ходячая катастрофа", - написал американский лидер о книге Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире.

Напомним, книга Мэри Трамп Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man вышла в свет в июле. В ней племянница президента США утверждает, что Дональд Трамп страдает от множества комплексов и лишен способности сопереживать другим из-за негативного влияния семьи.