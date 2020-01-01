В Германии задержали "Рэмбо", который неделю скрывался в лесу

Для поисков сбежавшего задействовали вертолет и сотни полицейских. У мужчины изъяли четыре единицы огнестрельного оружия.

Немецкая полиция задержала 31-летнего Ива Рауша, который в минувшее воскресенье обезоружил четырех патрульных и скрылся в лесу в горах Шварцвальд. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба полиции города Оффенбург.

Отмечается, что задержанный был одет в камуфляжный костюм, имел при себе лук со стрелами, нож и пистолет, а также хорошо ориентировался в окрестном лесу.

Напомним, утром 12 июля полицейские хотели проверить у мужчины документы, но он направил на них оружие, заставил отдать пистолеты и скрылся в лесу.

В операции, которая проходила на протяжении текущей недели близ Оппенау, был задействован вертолет и сотни стражей порядка. Полиция призывала местных жителей оставаться дома.

Мужчину, у которого нет постоянного места жительства, прозвали в Германии "шварцвальдским Рэмбо". В прошлом он уже имел проблемы с законом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet