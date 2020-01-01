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В Германии задержали "Рэмбо", который неделю скрывался в лесу

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Для поисков сбежавшего задействовали вертолет и сотни полицейских. У мужчины изъяли четыре единицы огнестрельного оружия.
В Германии задержали "Рэмбо", который неделю скрывался в лесу
 
Немецкая полиция задержала 31-летнего Ива Рауша, который в минувшее воскресенье обезоружил четырех патрульных и скрылся в лесу в горах Шварцвальд. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба полиции города Оффенбург.
 
Отмечается, что задержанный был одет в камуфляжный костюм, имел при себе лук со стрелами, нож и пистолет, а также хорошо ориентировался в окрестном лесу.
 
Напомним, утром 12 июля полицейские хотели проверить у мужчины документы, но он направил на них оружие, заставил отдать пистолеты и скрылся в лесу.
 
 
В операции, которая проходила на протяжении текущей недели близ Оппенау, был задействован вертолет и сотни стражей порядка. Полиция призывала местных жителей оставаться дома.
 
Мужчину, у которого нет постоянного места жительства, прозвали в Германии "шварцвальдским Рэмбо". В прошлом он уже имел проблемы с законом. 
 

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Теги: Германия, лук, фото, стрелы, полиция, задержание, Рэмбо
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Источник: korrespondent.net

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