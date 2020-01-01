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США имеют превосходство в ядерной сфере - Пентагон

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Страна сохраняет боеспособную ядерную триаду, чтобы сдерживать конфликты и угрозы, подчеркнул Марк Эспер.
Министр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
 
США имеют превосходство над потенциальными противниками в сфере ядерных вооружений. Об этом 17 июля заявил глава Пентагона Марк Эспер, сообщает ТАСС.
 
"Мы сохраняем чрезвычайно боеспособную ядерную триаду. Более боеспособную, чем у наших противников и конкурентов. Мы продолжим в предстоящие годы сохранять это превосходство", - указал министр обороны страны.
 
По его словам, США модернизируют свои (стратегические) бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные лодки.
 
"Они станут не просто более мощными, чем у наших конкурентов и противников <...>. Мы также должны модернизировать систему командования, управления и связи в своих ядерных (силах). Мы вкладываем в это много денежных средств", - подчеркнул Эспер.
 
Он также заверил, что действия США направлены исключительно на сдерживание потенциальных вооруженных конфликтов.
 
"Если у вас имеется боеспособная триада, то вы в состоянии сдерживать конфликт, угрозы Соединенным Штатам. В конце концов, мы именно этого и хотим (добиться): сдержать конфликт, сдержать войну. А в случае провала таких усилий мы хотим быть в состоянии воевать и одержать победу", - отметил министр.
 
 
Ранее в Пентагоне сообщили, что если президент США даст соответствующее указание, ядерное испытание смогут провести в течение нескольких месяцев.

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Теги: США, Пентагон, ядерное оружие, противники
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Источник: korrespondent.net

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