В ВОЗ отрицают фекально-оральную передачу COVID-19

Ученые изучают возможность подобной передачи коронавируса, однако в организации не нашли этому подтверждений.

В ВОЗ пока не нашли подтверждений передачи коронавируса фекально-оральным путем

Подтверждений передачи коронавируса фекально-оральным путем пока нет. Об этом на брифинге 17 июля заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, пишет ТАСС

Отмечается, что проводились исследования образцов стула инфицированных пациентов, в которых были найдены фрагменты генетического материала вируса.

"Многие исследуют возможность передачи заболевания фекально-оральным путем. Мы не нашли подтверждений этого, но такие исследования проводятся", - указал эксперт.

Она подчеркнула, что "сам факт обнаружения РНК вируса в стуле еще не значит, что подобного рода путь передачи возможен".

По ее словам, гораздо важнее думать не о возможных способах передачи вируса, а о том, как минимизировать риски и предотвратить заражение.

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