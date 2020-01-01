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В ВОЗ отрицают фекально-оральную передачу COVID-19

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Ученые изучают возможность подобной передачи коронавируса, однако в организации не нашли этому подтверждений.
В ВОЗ пока не нашли подтверждений передачи коронавируса фекально-оральным путем
В ВОЗ пока не нашли подтверждений передачи коронавируса фекально-оральным путем
 
Подтверждений передачи коронавируса фекально-оральным путем пока нет. Об этом на брифинге 17 июля заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, пишет ТАСС.
 
Отмечается, что проводились исследования образцов стула инфицированных пациентов, в которых были найдены фрагменты генетического материала вируса.
 
"Многие исследуют возможность передачи заболевания фекально-оральным путем. Мы не нашли подтверждений этого, но такие исследования проводятся", - указал эксперт.
 
Она подчеркнула, что "сам факт обнаружения РНК вируса в стуле еще не значит, что подобного рода путь передачи возможен".
 
По ее словам, гораздо важнее думать не о возможных способах передачи вируса, а о том, как минимизировать риски и предотвратить заражение.
 
Ранее ученые из Китая выделили живой SARS-CoV-2 из стула зараженного коронавирусом и заявили о фекально-оральном способе передачи инфекции.
 

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Теги: ВОЗ, фекалии, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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