В ВОЗ отрицают фекально-оральную передачу COVID-19
Ученые изучают возможность подобной передачи коронавируса, однако в организации не нашли этому подтверждений.
Подтверждений передачи коронавируса фекально-оральным путем пока нет. Об этом на брифинге 17 июля заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, пишет ТАСС.
Отмечается, что проводились исследования образцов стула инфицированных пациентов, в которых были найдены фрагменты генетического материала вируса.
"Многие исследуют возможность передачи заболевания фекально-оральным путем. Мы не нашли подтверждений этого, но такие исследования проводятся", - указал эксперт.
Она подчеркнула, что "сам факт обнаружения РНК вируса в стуле еще не значит, что подобного рода путь передачи возможен".
По ее словам, гораздо важнее думать не о возможных способах передачи вируса, а о том, как минимизировать риски и предотвратить заражение.
Ранее ученые из Китая выделили живой SARS-CoV-2 из стула зараженного коронавирусом и заявили о фекально-оральном способе передачи инфекции.
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