В Евросоюзе назвали ожидаемые результаты Минска

Россию призвали взять на себя ответственность за выполнение минских соглашений и нормандского саммита.

В ЕС озвучили ожидания от минских соглашений Getty Images

Результатом минских соглашений должно стать полное восстановление границ Украины. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, озвученном на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщило агентство Укринформ 18 июля.

"Минские договоренности остаются единственной основой для мирного урегулирования, обеспечивая соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - указано в заявлении.

Отмечается, что Россия должна принять ответственность за урегулирование конфликта на Донбассе и выполнение указанных договоренностей.

В числе первоочередных заданий в ЕС выделили обновленный план разминирования и взаимное освобождении удерживаемых лиц, а также одновременное открытие КППВ в Золотом и Счастье.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить эти обязательства путем конструктивных действий в рамках Трехсторонней контактной группы и нормандского формата", - подчеркнули европейские дипломаты.

В организации напомнили РФ, что экономические санкции напрямую связаны с выполнением взятых на себя обязательств, и призвали повлиять на незаконные вооруженные формирования на востоке Украины.

"Мы снова призываем Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. Также мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и военнослужащих в районах, контролирующих поддерживаемые Россией вооруженные формирования", - отметили в ЕС.

Напомним, в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин отметил "контрпродуктивность попыток украинской стороны исказить содержание минских договоренностей".

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