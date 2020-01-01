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В Евросоюзе назвали ожидаемые результаты Минска

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Россию призвали взять на себя ответственность за выполнение минских соглашений и нормандского саммита.
В ЕС озвучили ожидания от минских соглашений
В ЕС озвучили ожидания от минских соглашений
Getty Images
 
Результатом минских соглашений должно стать полное восстановление границ Украины. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, озвученном на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщило агентство Укринформ 18 июля.
 
"Минские договоренности остаются единственной основой для мирного урегулирования, обеспечивая соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - указано в заявлении.
 
Отмечается, что Россия должна принять ответственность за урегулирование конфликта на Донбассе и выполнение указанных договоренностей.
 
В числе первоочередных заданий в ЕС выделили обновленный план разминирования и взаимное освобождении удерживаемых лиц, а также одновременное открытие КППВ в Золотом и Счастье.
 
"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить эти обязательства путем конструктивных действий в рамках Трехсторонней контактной группы и нормандского формата", - подчеркнули европейские дипломаты.
 
В организации напомнили РФ, что экономические санкции напрямую связаны с выполнением взятых на себя обязательств, и призвали повлиять на незаконные вооруженные формирования на востоке Украины.
 
"Мы снова призываем Россию немедленно прекратить разжигание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. Также мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и военнослужащих в районах, контролирующих поддерживаемые Россией вооруженные формирования", - отметили в ЕС.
 
Ранее в Москве заявили, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины. 
 
Напомним, в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин отметил "контрпродуктивность попыток украинской стороны исказить содержание минских договоренностей".

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Теги: Россия, ЕС, Евросоюз, донбасс, переговоры в Минске, минские договоренности, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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