В армии ФРГ выявили турецких экстремистов

Несколько солдат бундесвера могут принадлежать к турецкой ультраправой группировке Серые волки.

В Германии Служба военной контрразведки MAD ведет расследование в отношении четырех правых экстремистов в бундесвере. Об этом телеканал ARD сообщил в программе Report Mainz в пятницу, 17 июля, со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

Указано, что военных считают вероятными участниками турецкой ультраправой группировки Серые волки. В одном из случаев речь идет о нарушении конституции, в трех остальных у подозреваемых удалось выявить экстремистские побуждения.

Власти ФРГ в своем ответе упомянули предположительные связи Серых волков в Германии с Национальной разведывательной организацией (MIT) Турции. В частности, участники группировки встречались с высокопоставленными турецкими лицами в Германии, что может быть использовано в интересах спецслужб.

Опубликованные в интернете фотоснимки указывают на участие членов группировки в огневой подготовке. Они также воспользовались "коммерческим предложением по курсам безопасности, подобным военно-прикладным видам спорта", говорится в ответе германского правительства.

Объединения, подобные Серым волкам, представляют "большую угрозу", считает представитель фракции Левой партии в бундестаге Улла Йелпке. Речь идет об "ультраправой группировке головорезов на длинном поводке турецкой спецслужбы", подчеркивает она.

Серые волки поддерживают турецкую ультраправую Партию националистического движения (MHP). По данным Федерального ведомства по охране конституции Германии, группировка, называющая себя "движением идеалистов" пропагандирует "национализм в сочетании с идеей этнически однородного общества".

Ранее сообщалось, что немецкая военная контрразведка рассматривает около 550 дел, связанных с подозрением в участии военнослужащих бундесвера в правоэкстремистских организациях. Об этом заявил руководитель Службы военной контрразведки Кристоф Грамм.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet