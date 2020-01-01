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В Беларуси продают документы Януковича - СМИ

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Продавец утверждает, что на документах имеются подлинные подписи Януковича.
Виктор Янукович - президент Украины с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014
Виктор Янукович - президент Украины с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014
Getty Images

В Беларуси продают банковское дело бывшего украинского президента Виктора Януковича. Об этом сообщает Белсат со ссылкой на аукцион Ay.by.

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Стоимость лота составляет 49 тысяч белорусских рублей или около 560 тысяч гривен. 

“Все 100% оригинал. Язык документов - украинский. Только безопасная сделка и полная конфиденциальность“ - говорится в объявлении.

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В пакете документов имеется копия паспорта Виктора Януковича, а также несколько подписей.

Продавец находится в Брянской области РФ. Он уверяет, что все документы подлинны.

Фото с аукциона

Фото с аукциона

Фото с аукциона

Ранее сообщалось о том, что прокуратура обвинила Януковича в госизмене.

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Теги: Виктор Янукович, документы, продажа
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