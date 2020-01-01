В Беларуси продают документы Януковича - СМИ

Продавец утверждает, что на документах имеются подлинные подписи Януковича.

Виктор Янукович - президент Украины с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 Getty Images

В Беларуси продают банковское дело бывшего украинского президента Виктора Януковича. Об этом сообщает Белсат со ссылкой на аукцион Ay.by.

Читай также: Бросивший в Януковича яйцо стал топ-менеджером Укрзализныци

Стоимость лота составляет 49 тысяч белорусских рублей или около 560 тысяч гривен.

“Все 100% оригинал. Язык документов - украинский. Только безопасная сделка и полная конфиденциальность“ - говорится в объявлении.

Читай также: “Уведомлений о подозрении не поступало”, - адвокаты Януковича

В пакете документов имеется копия паспорта Виктора Януковича, а также несколько подписей.

Продавец находится в Брянской области РФ. Он уверяет, что все документы подлинны.

Фото с аукциона

Фото с аукциона

Фото с аукциона

Ранее сообщалось о том, что прокуратура обвинила Януковича в госизмене.