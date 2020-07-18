Следователи изучают версию поджога собора в Нанте

Пожар в соборе святого Петра и Павла во французском Нанте удалось взять под контроль лишь через несколько часов. Здание с почти шестисотлетней историей уже переживало крупный пожар.

Специалисты устанавливают обстоятельства сильного пожара в соборе святого Петра и Павла в городе Нант на западе Франции. В частности, они изучают версию поджога. Пламя вспыхнуло в трех местах, заявил представитель городской прокуратуры в эфире местной радиостанции в субботу, 18 июля.

Не менее 60 огнеборцев пытались погасить пожар и сумели взять его под контроль лишь через несколько часов. Пламя, возможно, полностью разрушило большой орган, заявил руководитель пожарной бригады. По его словам, платформа, на которой установлен уничтоженный огнем музыкальный инструмент, из-за повреждений может обрушиться.

Президент Эмманюэль Макрон выразил поддержку действиям пожарных. Они не остановились перед рисками, чтобы "спасти готическую жемчужину города герцогов Бретонских", подчеркнул он.

Строительство собора началось в 1434 году и заняло 457 лет. Он внесен в список исторических памятников Франции. Здание сильно пострадало от бомбардировок в 1944 году, а в 1972-м пережило крупный пожар.

#Nantes | Les sapeurs-#pompiers du @SDIS44 toujours `a pied d’oeuvre pour sauver & prot'eger la cath'edrale de #Nantes . Plus de 60 sapeurs-#pompiers avec des moyens sp'ecialis'es, renforc'es par les services de @loireatlantique, de @Prefet44, & force de l’ordre sont pleinement engag'es. pic.twitter.com/Ewp7BCI9s7 — Pompiers de France (@PompiersFR) July 18, 2020

Напомним, сильный пожар в соборе Нанта вспыхнул сегодня утром.

Ранее в Париже возобновили реставрацию Нотр-Дама. Строители из-за карантина прекращали восстановительные работы в сгоревшем соборе, но сейчас вернулись на площадку.

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