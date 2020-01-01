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МИД уточнил число захваченных пиратами украинцев

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Пираты вблизи Нигерии захватили 13 членов экипажа, почти половина из них - граждане Украины.
Танкер Curacao Trader
Танкер Curacao Trader
marinetraffic.com

В плену у пиратов, захвативших танкер Curacao Trader вблизи берегов Нигерии, находятся шесть украинцев. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Так, по уточненной информации, с борта танкера Curacao Trader пираты похитили шестерых украинских граждан.

Ранее стало известно о нападении пиратов на танкер Curacao Trader вблизи берегов Нигерии.

Сразу же после появления информации о захвате танкера МИД начало выяснять, были ли на борту судна граждане Украины. Сначала дипломатическое представительство сообщало о захвате 4 украинских моряков.

В общем пираты взяли в заложники 13 членов экипажа танкера Curacao Trader.

Отметим, что нападение на танкер произошло в самой отдаленной от берега точке среди всех зафиксированных ранее случаев пиратства в Гвинейском заливе.

Ранее сообщалось, что в Украину вернулись семь моряков, освобожденных из пиратского плена.
Напомним, Гвинейский залив превратился в самый опасный регион на планете в плане угрозы морского пиратства. Зачастую преступники захватывают членов экипажей суден для получения выкупа. 
 
По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков приходилось именно на Гвинейский залив.

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Теги: МИД Украины, пираты, Нигерия, украинцы, заложники, захват, танкер
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Источник: korrespondent.net

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