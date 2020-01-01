РФ привела в боевую готовность армию на юго-западе

Войска приведены в высшие степени боевой готовности, заявили в Минобороны РФ. Там также отметили, что проинформировали иностранных партнеров о целях внезапной проверки.

Российские войска Западного и Южного военных округов приведены в высшие степени боевой готовности в рамках внезапной проверки боевой готовности. Об этом в субботу, 18 июля, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, передает ТАСС.

"В настоящее время войска приведены в высшие степени боевой готовности, завершают сосредоточение в назначенных районах и готовятся к решению учебно-боевых задач", - уточнил замминистра обороны РФ.

Он также сообщил, что Минобороны России проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах проверки боевой готовности войск.

"Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина, с 17 июля проводится внезапная проверка войск и сил Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

По его словам, объединениям, соединениям и воинским частям предстоит выполнить комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах, "что говорит о большом пространственном размахе и масштабности внезапной проверки".

Фомин отметил, что всего к проверке привлечено порядка 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, более 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил результаты действий войск на проверке учесть при их допуске к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020" (планируются в сентябре – ред.)", - добавил Фомин.

В Минобороны также сообщили, что Фомин проведет в понедельник брифинг перед военными атташе других стран, где расскажет о ходе внезапной проверки боеготовности в ВС РФ.

Напомним, вчера в России объявили внеплановую проверку войск. Сообщалось, что в ходе проверки проведут более полусотни учений. в которых задействуют почти 150 тысяч военных.

В Украине заявили, что при участии НАТО готовит ответ России на масштабные учения.

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