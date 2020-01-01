В Польше отменили срок давности за преступления времен коммунизма

Теперь прокуроры Института национальной памяти смогут привлекать людей, ответственных за преступления коммунистического режима в Польше.

В Польше ужесточили ответственность за преступления времен коммунизма АВБ

В Польше больше не будет действовать срок давности в отношении преступлений времен коммунизма 1944–1990 годов. Соответствующий закон подписал президент страны Анджей Дуда, сообщает Радио Польша.

Это даст возможность прокурорам Института национальной памяти привлекать людей, ответственных за преступления коммунистического режима в Польше.

Как отмечается, действующие нормативные акты предусматривают, что срок давности для преступлений коммунистического режима начинает действовать с 1 августа 1990 года и что наказание прекращается через 40 лет в случае убийства, военного преступления или преступления против человечности, и через 30 лет — в случае иного преступления.

Таким образом, с 1 августа этого года за последнюю категорию преступления привлекать никого не смогли бы.

Ранее сообщалось, что в Польше за пять лет снесли около 100 советских памятников.

Закон, позволяющий сносить советские памятники, вступил в силу в Польше в октябре 2017 года.

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