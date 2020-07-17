Белорусская команда КВН отказалась от игры в Крыму

Юмористы не будут в этом году выступать в наивысшей лиге, поскольку ее четвертьфинал состоится в Крыму.

КВН-щики из Минска отказались ехать в Крым через Россию belsat.eu

Белорусская команда КВН Дзеці Цьюрынга отказалась от участия в четвертьфинале Высшей лиги, поскольку игры проведут в аннексированном Крыму. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает Радыё Свабода.

Члены команды из Белорусского государственного университета объяснили свой отказ тремя причинами, которые были озвучены в видеосообщении. Во-первых, мир все еще переживает коронавирусную эпидемию.

Вторая причина - статус Крыма. Капитан команды заявил, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросах принадлежности полуострова. Команда считает путь в Крым через Россию неприемлемым, а попасть на турнир через территорию Украины из-за пандемии невозможно.

Третья причина - хорошие отношения Белорусского государственного университета с украинскими университетами, которые могут ухудшиться, если команда поедет в Крым через Россию.

Напомним, сегодня в Киеве прошла акция солидарности с Беларусью. Активисты протестовали против политических репрессий и выразили солидарность с протестующими в Беларуси.

Ранее сообщалось, что карантин втрое обвалил движение на админгранице с Крымом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet