Белорусская команда КВН отказалась от игры в Крыму
Белорусская команда КВН Дзеці Цьюрынга отказалась от участия в четвертьфинале Высшей лиги, поскольку игры проведут в аннексированном Крыму. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает Радыё Свабода.
Члены команды из Белорусского государственного университета объяснили свой отказ тремя причинами, которые были озвучены в видеосообщении. Во-первых, мир все еще переживает коронавирусную эпидемию.
Вторая причина - статус Крыма. Капитан команды заявил, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросах принадлежности полуострова. Команда считает путь в Крым через Россию неприемлемым, а попасть на турнир через территорию Украины из-за пандемии невозможно.
Третья причина - хорошие отношения Белорусского государственного университета с украинскими университетами, которые могут ухудшиться, если команда поедет в Крым через Россию.
Друзья, как и обещали, рассказываем вам о причинах, по которым приняли решение не принимать участие в 1/4 Высшеи лиги, а также о наших дальнеиших планах на сезон и не только! Спасибо за поддержку, нам это очень помогает! Мы вас ценим и любим, а сами двигаемся дальше
Напомним, сегодня в Киеве прошла акция солидарности с Беларусью. Активисты протестовали против политических репрессий и выразили солидарность с протестующими в Беларуси.
Ранее сообщалось, что карантин втрое обвалил движение на админгранице с Крымом.
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