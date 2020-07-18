Пожар в Нанте ликвидировали
Спасатели потушили масштабный пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, однако при этом был полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания. Об этом в субботу,18 июля, сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что в ходе пожара сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс, министр культуры Розлин Башло и главы МВД Жеральда Дарманена прибыли в Нант. Чиновники отметили самоотверженность и профессионализм пожарных, а также выразили солидарность нации жителям Нанта и местной католической общине.
Премьер-министр Кастекс высказался за скорейшее восстановление собора и пообещал, что государство примет в этом участие.
Тем временем прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора.
Причиной для этого послужило то, что были обнаружены три очага возгорания - один возник на уровне полностью уничтоженного главного органа, два других - со стороны нефа.
"На данной стадии расследование начато в связи с умышленным поджогом. Но делать заключения пока рано, потому что еще предстоит много следственных действий, которые смогут принести новые факты", - заявил телеканалу прокурор Нанта Пьер Сеннес.
При этом он сообщил СМИ, что не обнаружено следов взлома извне.
Строительство собора началось в 1434 году и заняло 457 лет. Он внесен в список исторических памятников Франции. Здание сильно пострадало от бомбардировок в 1944 году, а в 1972-м пережило крупный пожар.
Sur place, au moins six camions de pompiers sont mobilis'es pour 'eteindre l'incendie. Le p'erim`etre est bloqu'e par les forces de l'ordre. #Nantes #incendie @SDIS44 pic.twitter.com/DVx6CdVfgP— FranceBleuLoireOc'ean (@bleuloireocean) July 18, 2020
Напомним, сильный пожар в соборе Нанта вспыхнул сегодня утром. Его удалось взять под контроль лишь через несколько часов.
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