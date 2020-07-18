Пожар в Нанте ликвидировали

Во время пожара сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века, а также был уничтожен большой орган.

Спасатели потушили масштабный пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, однако при этом был полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания. Об этом в субботу,18 июля, сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что в ходе пожара сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс, министр культуры Розлин Башло и главы МВД Жеральда Дарманена прибыли в Нант. Чиновники отметили самоотверженность и профессионализм пожарных, а также выразили солидарность нации жителям Нанта и местной католической общине.

Премьер-министр Кастекс высказался за скорейшее восстановление собора и пообещал, что государство примет в этом участие.

Тем временем прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора.

Причиной для этого послужило то, что были обнаружены три очага возгорания - один возник на уровне полностью уничтоженного главного органа, два других - со стороны нефа.

"На данной стадии расследование начато в связи с умышленным поджогом. Но делать заключения пока рано, потому что еще предстоит много следственных действий, которые смогут принести новые факты", - заявил телеканалу прокурор Нанта Пьер Сеннес.

При этом он сообщил СМИ, что не обнаружено следов взлома извне.

Строительство собора началось в 1434 году и заняло 457 лет. Он внесен в список исторических памятников Франции. Здание сильно пострадало от бомбардировок в 1944 году, а в 1972-м пережило крупный пожар.

Sur place, au moins six camions de pompiers sont mobilis'es pour 'eteindre l'incendie. Le p'erim`etre est bloqu'e par les forces de l'ordre. #Nantes #incendie @SDIS44 pic.twitter.com/DVx6CdVfgP — FranceBleuLoireOc'ean (@bleuloireocean) July 18, 2020

Напомним, сильный пожар в соборе Нанта вспыхнул сегодня утром. Его удалось взять под контроль лишь через несколько часов.

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