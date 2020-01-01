Во Франции подтвердили получение "черных ящиков"

Бортовые самописцы со сбитого в Иране украинского пассажирского самолета уже прибыли во Францию на исследование.

Следователи во Франции заявили о прибытии "черных ящиков" украинского самолета авиакомпании МАУ, который в январе сбили иранские военные. Эксперты в ближайшее время начнут их исследование. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, сообщили журналистам, что "черные ящики" уже во Франции, а в агентство их привезут с понедельника.

Расшифровывать бортовые самописцы будет международная комиссия, которая состоит из 20 специалистов.

Украина также отправит своих экспертов для участия в исследовании "черных ящиков" самолета МАУ.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что доставили в Париж "черные ящики" с самолета.

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