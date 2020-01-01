ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за день

Прошлый максимум был зафиксирован лишь накануне: 17 июля число новых случаев заболевания составило 237,7 тысяч.

За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360. Об этом, в суботу, 18 июля, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Подчеркивается, что это рекордное число заразившихся, выявленных за сутки.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13,8 млн. человек, за все время скончались 593 тыс. пациентов.

Больше всего заразившихся коронавирусом за день выявили в США - 71,4 тысяч человек. За ними следуют Бразилия и Индия с 45,4 тыс. и 34,8 тыс. новых случаев соответственно.



Также в числе стран, в которых зарегистрировали больше всего новых заразившихся за день, находятся: ЮАР - 13,3 тыс. человек; Киргизия - 11,8 тыс.; Колумбия - 8 тыс.; Мексика - 6,4 тыс.

Ранее в ВОЗ заявили, что первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода.

Также, украинский Минздрав заявил, что бесплатной вакцина - не будет.

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