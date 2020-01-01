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ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за день

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Прошлый максимум был зафиксирован лишь накануне: 17 июля число новых случаев заболевания составило 237,7 тысяч.
ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире
ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире

За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360. Об этом, в суботу, 18 июля, сообщила Всемирная организация здравоохранения. 

Подчеркивается, что это рекордное число заразившихся, выявленных за сутки. 

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13,8 млн. человек, за все время скончались 593 тыс. пациентов. 

Больше всего заразившихся коронавирусом за день выявили в США - 71,4 тысяч человек. За ними следуют Бразилия и Индия с 45,4 тыс. и 34,8 тыс. новых случаев соответственно.

Также в числе стран, в которых зарегистрировали больше всего новых заразившихся за день, находятся: ЮАР - 13,3 тыс. человек; Киргизия - 11,8 тыс.; Колумбия - 8 тыс.; Мексика - 6,4 тыс.

Ранее в ВОЗ заявили, что первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода.

Также, украинский Минздрав заявил, что бесплатной вакцина - не будет.  

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Теги: статистика, ВОЗ, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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