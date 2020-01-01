В Германии появился гигантский портрет Бетховена

Размеры лабиринта-портрета таковы, что увидеть их полностью возможно только с высоты птичьего полета.

Огромный потрет Людвига ван Бетховена появился на поле в Германии. Его создала семья баварских фермеров из города Уттинг-ам-Аммерзе. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает Ридус.

Портрет Людвига ван Бетховена появился на поле, где растут подсолнухи, кукуруза и конопля. Цветочная композиция приурочена к 250-летию со дня рождения композитора.

Отмечается, что фермеры, вырастившие гигантский портрет, уже более 20 лет увлекаются созданием лабиринтов из растений. На этот раз для своего творчества они выбрали - Бетховена.

"Конечно, это требует больших усилий. Конечно, все это делает не один человек. Всегда есть люди, которые помогают. Конечно, необходимо следить за процессом и не забывать о рисунке лабиринта, чтобы не сделать линию там, где ее не должно быть", - поделился фермер Коринн Эрнст.

Из-за масштабов лабиринта увидеть его полностью можно только с высоты птичьего полета.

Людвиг ван Бетховен - немецкий пианист, композитор и дирижер, родился в 1770 году в Бонне. Еще при жизни, став известным, к 27 годам он начал терять слух. Но даже полная глухота не помешала ему создать еще ряд симфоний, которые навсегда вошли в международное музыкальное наследие.

Ранее ученые пришли к выводу, что глухоту немецкого композитора Людвига ван Бетховена могло вызвать его пристрастие к алкоголю.

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