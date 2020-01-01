Пентагон призвал укреплять НАТО для сдерживания России

В Пентагоне призывают поддерживать увеличение расходов НАТО для сдерживания противников, в том числе России.

Министр обороны США Марк Эспер считает необходимым укрепление НАТО и направление средств альянса на сдерживание, в том числе России. Об этом, в субботу, 18 июля, сообщает пресс-служба НАТО.

"Мы живем в эпоху великого силового противостояния. Нашими главными стратегическими конкурентами являются Китай, а затем Россия", - сказал Эспер.

При этом, по словам министра, Китай представляет более значительную проблему, поскольку у страны есть "население и экономика, чтобы вытеснить США".



"Россия представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай, но является мировым нарушителем спокойствия", - заявил Эспер.

Министр обороны также отметил необходимость продолжения работы США со странами альянса.

"Это касается всего, начиная с обеспечения того, чтобы наши союзники и партнеры тратили не менее 2% ВВП на оборону Мы добились большого прогресса в этом за последние пару лет, но еще больше предстоит сделать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что российские войска Западного и Южного военных округов приведены в высшие степени боевой готовности в рамках внезапной проверки боевой готовности.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet