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Пентагон призвал укреплять НАТО для сдерживания России

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В Пентагоне призывают поддерживать увеличение расходов НАТО для сдерживания противников, в том числе России.
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона Марк Эспер

Министр обороны США Марк Эспер считает необходимым укрепление НАТО и направление средств альянса на сдерживание, в том числе России. Об этом, в субботу, 18 июля, сообщает пресс-служба НАТО. 

"Мы живем в эпоху великого силового противостояния. Нашими главными стратегическими конкурентами являются Китай, а затем Россия", - сказал Эспер.

При этом, по словам министра, Китай представляет более значительную проблему, поскольку у страны есть "население и экономика, чтобы вытеснить США".

"Россия представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай, но является мировым нарушителем спокойствия", - заявил Эспер.

Министр обороны также отметил необходимость продолжения работы США со странами альянса.

"Это касается всего, начиная с обеспечения того, чтобы наши союзники и партнеры тратили не менее 2% ВВП на оборону Мы добились большого прогресса в этом за последние пару лет, но еще больше предстоит сделать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что российские войска Западного и Южного военных округов приведены в высшие степени боевой готовности в рамках внезапной проверки боевой готовности. 
 

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Теги: Россия, НАТО, Китай
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Источник: korrespondent.net

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