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Лидеры ЕС не смогли договориться по финансовым вопросам

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Лидеры стран Евросоюза обсуждают план восстановления экономик после коронавирусного кризиса и бюджет ЕС на ближайшие семь лет.
Лидеры ЕС не достигли договоренностей во второй день саммита
Лидеры ЕС не достигли договоренностей во второй день саммита

Главы государств и правительств Евросоюза не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021-2027 годы и фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса по итогам второго дня саммита в Брюсселе. Об этом, в субботу, 18 июля, сообщает The Associated Press.

Речь идет о принятии бюджета на сумму 1,85 трлн. евро, который включает в себя меры по восстановлению экономики.

Как отмечает AP, лидеры Дании, Норвегии и Нидерландов настаивают на более жестком контроле за расходами оказываемой помощи. При этом Италия и Испания, которые наиболее пострадали из-за пандемии, стремятся получить как можно больше финансовой поддержки, указывает агентство.

Саммит лидеров стран Евросоюза начался в Брюсселе в пятницу, 17 июля. Главной темой встречи стало принятие нового бюджетного плана и создание фонда восстановления экономики ЕС. 

Предполагалось, что чрезвычайный саммит лидеров стран Евросоюза будет длиться в Брюсселе 17-18 июля. Участники должны были обсудить план восстановления экономик после коронавирусного кризиса и бюджет Евросоюза на ближайшие семь лет. 

Лидеры стран ЕС не договорились по бюджету в первый день саммита. Во второй день в Брюсселе они пытаются найти общий выход из тупиковой ситуации. 

Сообщается, что переговоры европейских лидеров продолжатся в воскресенье, 19 июля.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подписала с Европейской комиссией три соглашения на финансирование новых программ помощи Евроcоюза для Украины на общую сумму в 105 млн евро. 

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Теги: ЕС, экономика, Евросоюз, саммит, Брюссель, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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