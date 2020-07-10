Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии с партийной верхушкой
Лидер КНДР Ким Чен Ын председательствовал на расширенном заседании Центрального военного комитета правящей Трудовой партии Северной Кореи, где обсудил боеготовность армии КНДР. Об этом, в субботу, 18 июля сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Сообщается, что в ходе заседания был затронут ряд тем, касающихся назначений и увольнений в рядах командного состава армии.
Кроме того, были подняты вопросы касательно идейно-политической жизни командного состава народной армии, вопросы активизации партийного воспитания.
После расширенной части заседания прошло еще одно закрытое совещание.
"В ходе закрытого заседания ЦВК партии рассмотрены стратегические задачи и готовность к операциям и мобилизации ведущих воинских подразделений в связи со сложившейся на Корейском полуострове военной ситуацией и потенциальной военной угрозой, а также обсуждены ключевые вопросы для дальнейшего укрепления сил военного сдерживания", - сообщает ЦТАК.
Ранее спутник зафиксировал действующий ядерный объект рядом с Пхеньяном. Впервые наличие некоего объекта в окрестностях Пхеньяна было установлено учеными в 2015 году.
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