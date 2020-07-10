Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии с партийной верхушкой

Последнее заседание Центрального военного комитета ТПК под руководством лидера республики состоялось 24 мая.

Лидер КНДР Ким Чен Ын председательствовал на расширенном заседании Центрального военного комитета правящей Трудовой партии Северной Кореи, где обсудил боеготовность армии КНДР. Об этом, в субботу, 18 июля сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Сообщается, что в ходе заседания был затронут ряд тем, касающихся назначений и увольнений в рядах командного состава армии.

Кроме того, были подняты вопросы касательно идейно-политической жизни командного состава народной армии, вопросы активизации партийного воспитания.

После расширенной части заседания прошло еще одно закрытое совещание.

"В ходе закрытого заседания ЦВК партии рассмотрены стратегические задачи и готовность к операциям и мобилизации ведущих воинских подразделений в связи со сложившейся на Корейском полуострове военной ситуацией и потенциальной военной угрозой, а также обсуждены ключевые вопросы для дальнейшего укрепления сил военного сдерживания", - сообщает ЦТАК.

Ранее спутник зафиксировал действующий ядерный объект рядом с Пхеньяном. Впервые наличие некоего объекта в окрестностях Пхеньяна было установлено учеными в 2015 году.

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