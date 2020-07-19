Глава Пентагона назвал источник смуты во всем мире

Китай хочет вытеснить Америку не только из региона, но и с мировой сцены, заявил министр обороны.

Подводя итоги первого года работы на посту главы Пентагона Марк Эспер заявил, что Китай является более серьезной проблемой для США, чем Россия. Об этом сообщается на сайте Пентагона 18 июля.

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"Мы живем в эпоху конкуренции великих держав… и это означает, что нашими главными стратегическими конкурентами являются Китай, а затем Россия. Мне и всем, кто понимает Китай, совершенно ясно, что они хотят вытеснить нас - безусловно, из региона и, желательно, с мировой сцены", - сказал он.

По его словам, Россия представляет собой чуть меньшую проблему, чем Китай, но она является источником смуты во всем мире. "Успешное сдерживание агрессивных действий России", он назвал в качестве одного из достижений за год своей работы.

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Накануне Эспер говорил, что США имеют превосходство над потенциальными противниками в сфере ядерных вооружений.

Ранее Конгресс США предложил выделить 3,8 миллиарда на сдерживание России в Европе. Предлагается направить эти средства на осуществление стратегических морских перевозок и спутниковую связь, а также на подводные лодки и противолодочный военный потенциал.