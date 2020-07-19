Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава Пентагона назвал источник смуты во всем мире

Комментариев: 1
Китай хочет вытеснить Америку не только из региона, но и с мировой сцены, заявил министр обороны.
Марк Эспер (слева) подвел итоги года на посту министра обороны США
Марк Эспер (слева) подвел итоги года на посту министра обороны США
Минобороны США

Подводя итоги первого года работы на посту главы Пентагона Марк Эспер заявил, что Китай является более серьезной проблемой для США, чем Россия. Об этом сообщается на сайте Пентагона 18 июля.

Читай также: Пентагон призвал укреплять НАТО для сдерживания России

"Мы живем в эпоху конкуренции великих держав… и это означает, что нашими главными стратегическими конкурентами являются Китай, а затем Россия. Мне и всем, кто понимает Китай, совершенно ясно, что они хотят вытеснить нас - безусловно, из региона и, желательно, с мировой сцены", - сказал он.

По его словам, Россия представляет собой чуть меньшую проблему, чем Китай, но она является источником смуты во всем мире. "Успешное сдерживание агрессивных действий России", он назвал в качестве одного из достижений за год своей работы.

Читай также: РФ привела в боевую готовность армию на юго-западе

Накануне Эспер говорил, что США имеют превосходство над потенциальными противниками в сфере ядерных вооружений. 

Ранее Конгресс США предложил выделить 3,8 миллиарда на сдерживание России в Европе. Предлагается направить эти средства на осуществление стратегических морских перевозок и спутниковую связь, а также на подводные лодки и противолодочный военный потенциал.

Поделись:
Теги: Россия, США, Пентагон, Китай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Himik    19.07.2020, 09:31
Оценка:  +1
Himik
Красиво он рашу лягнул )
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь