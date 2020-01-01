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Twitter удалил размещенное Трампом видео

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В предвыборном ролике использовал песню американской рок-группы Linkin Park. Основатели пожаловались на нарушение авторских прав.
Трамп в очередной раз нарушил авторские права
Трамп в очередной раз нарушил авторские права

Социальная сеть Twitter вновь удалила пост президента США Дональда Трампа. Причиной стала жалоба о нарушении авторских прав, пишет Reuters 19 июля.

"Мы реагируем на обоснованные жалобы, присылаемые нам владельцами авторских прав или их уполномоченными представителями", - говорится в заявлении Twitter.

Как утверждает агентство, речь идет о записи помощника президента США Дэниэла Скавино, которую ретвитнул Трамп.

Рекламный ролик в рамках предвыборной кампании использовал песню американской рок-группы Linkin Park. Жалобу подала музыкальная компания Machine Shop Entertainment, основанная участниками группы.

В начале июня Twitter заблокировал видеоролик главы Белого дома, посвященный памяти Джорджа Флойда за нарушение авторских прав. В конце июня Twitter заблокировал пост Трампа, как несоответствующий политике компании.
 
А накануне соцсеть удалила фото из поста Трампа.
 

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Теги: выборы в США, twitter, Предвыборная кампания, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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