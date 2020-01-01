Меркель не исключает полный провал саммита ЕС по экономике

Участники обсуждают новый бюджетный план в размере 1,85 триллиона и создание фонда восстановления экономики на сумму 750 миллиарда евро.

Канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что лидеры ЕС не достигнут соглашения по плану восстановления экономики после пандемии на третий день саммита. Переговоры идут с 17 июля, в первые два дня соглашения достигнуть не удалось, пишет Reuters.

"Есть много благих намерений, но и много позиций. Я приложу все усилия, но вполне возможно, что результата не будет", - заявила она в Брюсселе.

Саммит проходит в Брюсселе. Впервые за многие недели встреча проходит очно. Участники обсуждают новый бюджетный план в размере 1,85 триллиона и создание фонда восстановления экономики на сумму 750 миллиарда евро.

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