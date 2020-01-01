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Меркель не исключает полный провал саммита ЕС по экономике

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Участники обсуждают новый бюджетный план в размере 1,85 триллиона и создание фонда восстановления экономики на сумму 750 миллиарда евро.
Саммит ЕС в Бельгии
Саммит ЕС в Бельгии

Канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что лидеры ЕС не достигнут соглашения по плану восстановления экономики после пандемии на третий день саммита. Переговоры идут с 17 июля, в первые два дня соглашения достигнуть не удалось, пишет Reuters.

"Есть много благих намерений, но и много позиций. Я приложу все усилия, но вполне возможно, что результата не будет", - заявила она в Брюсселе.

Саммит проходит в Брюсселе. Впервые за многие недели встреча проходит очно. Участники обсуждают новый бюджетный план в размере 1,85 триллиона и создание фонда восстановления экономики на сумму 750 миллиарда евро.

 

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Теги: глобальный экономический кризис, ЕС, Меркель, пандемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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