Пожар в древнем соборе Франции: задержан мигрант

Он должен был закрыть двери собора Святых Петра и Павла в Нанте в день пожара. Пока ему нечего предьявить.

Во Франции полиция задержала подозреваемого по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, сообщает местный телеканал BFMTV 19 июля.

По данным телеканала, задержан 39-летний мигрант, который был волонтером в церкви. Он должен был закрыть двери собора в день пожара. Прокурор, занимающийся этим делом, заявил телеканалу, что на данном этапе расследования задержанному нечего предъявить.

Накануне в соборе Святых Петра и Павла в Нанте случился пожар. Сильно пострадал фасад здания. Сам собор был заложен в 1434 году. Он возводился в течение 457 лет - до 1891 года.

Ранее в Париже возобновили реставрацию Нотр-Дама. Строители из-за карантина прекращали восстановительные работы в сгоревшем соборе, но сейчас вернулись на площадку.

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