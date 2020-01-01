Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полицейский выпрыгнул с 13 этажа за педофилом

Комментариев: 0
Они пролетели два этажа и приземлились на террасу, на которой преступник был задержан. Майор находится в больнице.
Полиция Казахстана
Полиция Казахстана

В Казахстане полицейский выпрыгнул из окна на 13 этаже, чтобы поймать педофила, пишет Polisia.kz. Полицейский получил перелом ступни и находится в больнице.

Майор Бакытжан Бакиров вместе с коллегой переоделись в гражданскую одежду и, представившись сантехниками, зашли в квартиру к подозреваемому, сообщает полиция.

Когда правоохранители попытались арестовать преступника, тот забежал в комнату и выпрыгнул в окно. Майор прыгнул следом. Они пролетели два этажа и приземлились на террасу, на которой преступник был задержан.

Ранее сообщалось, что в Украине киберполиция разоблачила четырех педофилов, развращавших детей, снимавших это на видео и распространявших записи в интернете. 

"Эксперимент". Как в ФРГ сирот отдавали педофилам

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Казахстан, полиция, педофилы, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь