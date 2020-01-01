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Байден опередил Трампа в симпатиях американцев

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Рейтинг экс-вице-президента США Джо Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составил 55%.
Разрыв между кандидатами - 15%
Разрыв между кандидатами - 15%
 
Американцы больше поддержали экс-вице-президента США Джо Байдена, нежели действующего президента Дональда Трампа в вопросе президентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Washington Post и ABC News.
 
 
Согласно данным, наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по популярности Трампа на 15%.
 
Участникам опроса предложили ответить на вопрос, за кого они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в тот же день. 
 
Рейтинг Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составил 55%, Трампа — 40%.
 
Опрос проводился 12-15 июля по телефону по случайной выборке среди 1006 взрослых американцев, включая 845 зарегистрированных избирателей. 
 
Выборы президента США состоятся в ноябре.
 
Напомним, президент США Дональд Трамп назначил нового главу своей предвыборной кампании. Им стал Уильям Степин.
 
 

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Теги: соцопросы, Выборы, Байден, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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