На электростанции Ирана произошел взрыв

Пожар после взрыва вспыхнул в центральной иранской провинции Исфахан. Пострадавших и жертв нет.

Жертв в результате ЧП нет Anadolu

В центральной провинции Ирана Исфахан после взрыва трансформатора последовал пожар на электростанции. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на местные СМИ.

"В одном из ряда загадочных инцидентов, в воскресенье на электростанции в центральной иранской провинции Исфахан вспыхнул пожар", - сообщили местные чиновники.

Как отмечается, жертв в результате инцидента нет, электроснабжения не было нарушено.

Пожар стал результатом взрыва силового трансформатора 230 кВт на подстанции электростанции, сообщила местная электрическая компания, возлагая вину на "износ трансформатора".

Подстанция вернулась к нормальному режиму работы через два часа после инцидента.

Эта электростанция была построена около 50 лет назад, она обеспечивает электроэнергией город Исфахан, пока здесь производится около 500 МВт электроэнергии.

Напомним, недавно на теплоэлектростанции в Индии произошел взрыв котла, в результате которого погибли несколько человек.

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