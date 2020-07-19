Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Багдаде возле посольства США упали две ракеты

Комментариев: 0
В "зеленой зоне" расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада.
СМИ сообщили о взрывах
СМИ сообщили о взрывах
ejmagnier.com
 
В иракской столице Багдаде возле посольства США в "зеленой зоне" упали две ракеты "Катюша". Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
 
"Две ракеты "Катюша" упали сегодня (19 июля - ред.) в полдень... вблизи американского посольства в "зеленой зоне", не приведя к каким-либо жертвам", – сообщил собеседник агентства.
 
Отмечается, что "зеленая зона" иракской столицы регулярно подвергается обстрелам из самодельных пусковых установок. Там расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром.
 
Ранее сообщалось, что в районе международного аэропорта Багдада упала ракета.
 
В июне на севере Багдада подверглась ракетному обстрелу военная база Эт-Таджи, на которой находятся американские военные.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ирак, ракета, Багдад, посольство США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь