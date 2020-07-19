В Багдаде возле посольства США упали две ракеты

В "зеленой зоне" расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада.

В иракской столице Багдаде возле посольства США в "зеленой зоне" упали две ракеты "Катюша". Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.

"Две ракеты "Катюша" упали сегодня (19 июля - ред.) в полдень... вблизи американского посольства в "зеленой зоне", не приведя к каким-либо жертвам", – сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что "зеленая зона" иракской столицы регулярно подвергается обстрелам из самодельных пусковых установок. Там расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром.

Ранее сообщалось, что в районе международного аэропорта Багдада упала ракета.

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