В Австрии овчарку учат вынюхивать бессимптомный COVID

Собаку тренируют в игровой форме с помощью специальной трубки, в которой находятся молекулы с запахом COVID.

Вооруженные силы Австрии в начали обучать служебных собак для обнаружения коронавируса у людей даже при бессимптомном течении болезни. Об этом заявила федеральный министр обороны Клаудиа Таннер, пишет Укринформ.

"То, что наши служебные собаки могут обнаруживать различные вещества, не является новым. Кроме собак, которые обнаруживают оружие, у нас есть также собаки для обнаружения наркотиков, собаки могут определить по запаху взрывчатку или наркотики. Сейчас находимся на этапе испытания собаки - искателя коронавируса . Она должна "вынюхивать" заболевания у людей", - отметила глава австрийского оборонного ведомства.

Испытательная фаза должна показать, станет ли это специальное обучение частью программы армейского центра подготовки служебных собак в городе Кайзерштайнбрух. Пока занятия по новой программе проводят с одной бельгийской овчаркой.

На сегодня животное тренируют в игровой форме с помощью специальной трубки, в которой находятся молекулы с запахом коронавируса. При обнаружении трубки собаку поощряют. Со следующей недели начнется тестовое испытание с использованием инфицированной защитной маски.

Для обеспечения безопасности людей и собаки трубку, а также маску, обрабатывают ультрафиолетовым излучением, которое дезактивирует вирусы.

Ожидается, что испытательная фаза учений служебных собак для обнаружения коронавирусной инфекции у людей продлится до конца июля, после чего будут объявлены результаты.

Сейчас в австрийской федеральной армии насчитывается 166 служебных собак - ротвейлеры, овчарки, лабрадоры и охотничьи собаки, которые используются для выполнения задач, как в стране, так и в миссиях за рубежом.

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