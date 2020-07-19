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Помпео пригрозил последствиями партнерам Севпотока-2

Комментариев: 3
В США предупредили компании, которые помогают и поддерживают российский проект Севпоток-2.
Компании ждут последствия
Компании ждут последствия
 
Государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил последствиями компаниям-партнерам российского проекта "Северный поток-2", если те не прекратят его поддерживать. 
Об этом сообщает Государственный департамент США в Twitter.
 
Помпео призвал компании, поддерживающие строительство российского газопровода "Северный поток-2", прекратить сотрудничать и помогать проекту.
 
"Это явное предупреждение для компаний, которые помогают и поддерживают проекты для оказания вредного влияния со стороны России: уйдите сейчас или рискуйте последствиями", - заявил он.
 
Напомним, накануее США расширили санкции против газопроводов РФ Северный поток-2 и Турецкий поток.
 

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Теги: США, Северный поток, санкции, газопровод, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Lkabigeft    19.07.2020, 22:01
Оценка:  0
Lkabigeft
Пукин- капут!!!))))))))
hyerwwser    19.07.2020, 21:53
Оценка:  -22
hyerwwser
Помпео из попео,твоя стоящая на коленях перед ниграми недострана-должник N1 всех времён и народов ,для всё большего количества людей является не более чем дерьмом чумной собаки.Всем пох что вы там верещите.А СП-2 будет достроен всё-равно.
Lkabigeft    19.07.2020, 22:00
Оценка:  0
Lkabigeft
Что ябанутый пукиносос Антибес, опять пересосал куев!!! Ибиса бухни стеклоочистителя у себя на па Рашке!))))
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