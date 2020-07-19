Помпео пригрозил последствиями партнерам Севпотока-2

В США предупредили компании, которые помогают и поддерживают российский проект Севпоток-2.

Государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил последствиями компаниям-партнерам российского проекта "Северный поток-2", если те не прекратят его поддерживать.

Об этом сообщает Государственный департамент США в Twitter.

Помпео призвал компании, поддерживающие строительство российского газопровода "Северный поток-2", прекратить сотрудничать и помогать проекту.

"Это явное предупреждение для компаний, которые помогают и поддерживают проекты для оказания вредного влияния со стороны России: уйдите сейчас или рискуйте последствиями", - заявил он.

Напомним, накануее США расширили санкции против газопроводов РФ Северный поток-2 и Турецкий поток.

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