В Италии минимальная смертность от COVID за сутки
В целом от коронавируса в Италии с начала пандемии погибло более 35 тысяч человек. Сейчас зафиксирован самый низкий показатель.
За последние сутки в Италии от коронавируса скончались три пациента и это самый низкий показатель от начала чрезвычайной ситуации в стране в феврале этого года.
Об этом сообщает агентство ANSA.
"Зафиксировано низкое количество жертв с начала чрезвычайной ситуации в Италии. В течение последних 24 часов 3 человека умерли вследствие коронавирусной болезни. Такое произошло впервые с февраля", - говорится в сообщении.
Общее количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса в Италии возросло до 35 045 человек.
Количество новых пациентов с болезнью COVID-19 в Италии также уменьшается в течение последних 24 часов. Их зафиксировали 219 по сравнению с 249-ю пациентами за прошедшие сутки.
Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии возросло до 244 434. Общее количество выздоровевших от болезни пациентов в Италии сейчас составляет 196 949.
Напомним, в Италии временно ввели запрет на въезд в страну, а также прямое и косвенное авиасообщение, из 13 стран за пределами Евросоюза.
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