В Италии минимальная смертность от COVID за сутки

В целом от коронавируса в Италии с начала пандемии погибло более 35 тысяч человек. Сейчас зафиксирован самый низкий показатель.

За последние сутки в Италии от коронавируса скончались три пациента и это самый низкий показатель от начала чрезвычайной ситуации в стране в феврале этого года.

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Зафиксировано низкое количество жертв с начала чрезвычайной ситуации в Италии. В течение последних 24 часов 3 человека умерли вследствие коронавирусной болезни. Такое произошло впервые с февраля", - говорится в сообщении.

Общее количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса в Италии возросло до 35 045 человек.

Количество новых пациентов с болезнью COVID-19 в Италии также уменьшается в течение последних 24 часов. Их зафиксировали 219 по сравнению с 249-ю пациентами за прошедшие сутки.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии возросло до 244 434. Общее количество выздоровевших от болезни пациентов в Италии сейчас составляет 196 949.

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