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В США произошла стрельба, 12 человек ранены

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Среди 12 раненых человек двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил офицер полиции.
 
В США в штате Иллинойс в городе Пиория в ночь на воскресенье произошла стрельба, в результате которой ранения получили двенадцать человек. Об этом сообщает WGLT.
 
"Управление полиции Пиории расследует стрельбу, повлекшую ранения десятка людей на берегу местной реки в воскресенье утром", - говорится в сообщении.
 
Офицер полиции Пиории Эми Дотсон заявил, что полицейские получили сообщение об инциденте в 4:45 утра. В районе, на момент начала стрельбы, собралось около 200 человек.
 
Двенадцать человек получили огнестрельные ранения. Два человека госпитализировали "скорой", а еще 10 - на частном транспорте.
 
Правоохранитель сообщил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, с огнестрельными ранениями в шею.
 
Информации о задержанных пока нет. Полиция проводит расследование инцидента.
 
Как сообщалось ранее, на вечеринке в США произошла стрельба, есть жертвы.
 
Напомним, два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в городе Ред Блафф в Калифорнии.

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Теги: США, стрельба, полиция, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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