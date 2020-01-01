В Беларуси акция кандидата в президенты собрала тысячи людей

Агитационный митинг оппозиционного кандидата Светланы Тихановской стал самым крупным в стране за последнее время.

В Минске на выступление кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, жены политзаключенного блогера Сергея Тихановского, пришли, по данным правозащитного центра Весна, около 7,5 тысячи человек, что делает его самой масштабной оппозиционной акцией в стране за последнее время. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщило агентство Liga.net.

Отмечается, что Тихановская недавно получила удостоверение кандидата в президенты, поэтому может проводить агитационную кампанию.

При этом, как сообщали СМИ, не удавалось вести прямую трансляцию выступления кандидата, поскольку сигнал мобильного интернета на площади постоянно исчезал.

Агитационный пикет Светланы Тихановской / twitter.com/Krychek5

Как отметили в белорусской службе Радио Свобода, в своем выступлении Тихановская заявила, что в избирательной кампании заменяет мужа. Также она пообещала, что в случае победы проведет свободные выборы.

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. За пост главы государства будут бороться пять кандидатов, среди которых действующий президент Александр Лукашенко.

Как сообщалось, оппозиционные политики Светлана Тихановская, Валерия Цепкало и Виктор Бабарико договорились объединиться в борьбе против Лукашенко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet