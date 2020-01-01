В Сирии прошли выборы в парламент

Более семи тысяч избирательных участков на территории страны закрылись после продления времени голосования на четыре часа.

В Сирии завершились третьи с начала войны в 2011 году парламентские выборы. Об этом в воскресенье вечером сообщил Высший судебный комитет по выборам.

"Закрыты во всех провинциях все избирательные участки на выборах народного совета третьего созыва после продления времени голосования на четыре часа", - указано в сообщении.

Отмечается, что за 250 мест в парламенте боролись более 1,6 тысячи кандидатов. Всего работал 7331 избирательный участок.

Отдать свой голос мог каждый гражданин Сирии на месте постоянного проживания, за исключением граждан, которые бежали с родных земель из-за войны. Сирийцы, которые в день выборов находились за пределами страны, проголосовать не могли, указано в сообщении.

Напомним, Народный совет Сирии состоит из 250 депутатов, которых избирают на четыре года. Голосование проходило на территории, подконтрольной президенту Башару Асаду.

Как сообщал Корреспондент.net, Совбез ООН продлил на год механизм помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией. Соответствующую резолюцию поддержали 12 стран.

Ранее этот документ блокировали Россия и Китай.

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