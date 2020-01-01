Американский эсминец примет участие в учениях в Черном море

В Sea Breeze-2020 будут участвовать военнослужащие с Болгарии, Грузии, Испании, Норвегии, Румынии, США, Турции, Франции и Украины.

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter отправился в Черное море, чтобы принять участие в двадцатых учениях Sea Breeze-2020, которые пройдут с 20 по 26 июля. Об этом в воскресенье, 19 июля, заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

"Ракетный эсминец USS Porter (DDG78) класса Arleigh Burke начал 19 июля 2020 года переход в Черное море для повышения региональной стабильности на море путем участия в проводимых США и Украиной 20-х учениях Sea Breeze-2020", - указано в сообщении.

Как планируется, в учениях будут задействованы 19 самолетов, 27 кораблей и две тысячи военнослужащих из Болгарии, Грузии, Испании, Норвегии, Румынии, США, Турции, Франции и Украины.

Напомним, в апреле ракетный эсминец США USS Porter вошел в акваторию Черного моря в целях обеспечения безопасности на воде.

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