Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп против обязательного ношения масок

Комментариев: 0
Глава Белого дома выступает за свободу выбора в решении носить маски или нет. При этом он не отрицает их полезность.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выступает за добровольное, а не обязательное, ношение масок в связи с пандемией COVID-19. Об этом он сообщил в воскресенье, 19 июля, в интервью Fox News, передает Голос Америки.

"Я верю в маски. Я считаю, что маски - это хорошо. <...> Но я не согласен с утверждением, что если все наденут маски, то все исчезнет", - заявил американский лидер.

Трамп подтвердил, что маски помогают бороться с распространением коронавируса, однако решение носить или не носить их должно быть добровольным.

"Я хочу, чтобы у людей была определенная свобода", - подчеркнул он.

Напомним, США лидируют в мире по количеству заболеваний COVID-19.

По последним данным, в Штатах 3 877 501 подтвержденный случай заражения новой коронавирусной инфекцией, 143 177 пациентов умерли, 1 789 139 - выздоровели.

Как сообщалось, число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, в субботу достигло 604 150.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, свобода выбора, маски, Дональд Трамп, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь