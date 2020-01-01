Трамп против обязательного ношения масок

Глава Белого дома выступает за свободу выбора в решении носить маски или нет. При этом он не отрицает их полезность.

Президент США Дональд Трамп выступает за добровольное, а не обязательное, ношение масок в связи с пандемией COVID-19. Об этом он сообщил в воскресенье, 19 июля, в интервью Fox News, передает Голос Америки.

"Я верю в маски. Я считаю, что маски - это хорошо. <...> Но я не согласен с утверждением, что если все наденут маски, то все исчезнет", - заявил американский лидер.

Трамп подтвердил, что маски помогают бороться с распространением коронавируса, однако решение носить или не носить их должно быть добровольным.

"Я хочу, чтобы у людей была определенная свобода", - подчеркнул он.

Напомним, США лидируют в мире по количеству заболеваний COVID-19.

По последним данным, в Штатах 3 877 501 подтвержденный случай заражения новой коронавирусной инфекцией, 143 177 пациентов умерли, 1 789 139 - выздоровели.

Как сообщалось, число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, в субботу достигло 604 150.

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