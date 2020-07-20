В РФ активист "сбил" кепку с копа флагом Украины

На участника акции против преследования крымских татар завели уголовное дело. Ему инкриминируют насилие в отношении работника правоохранительных органов.

В Ленинградской области в России активиста движения Стратегия-18 Владимира Шипицына обвиняют в применении насилия в отношении правоохранителя после того, как мужчина при задержании случайно сбил кепку полицейского древком флага Украины. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщило издание Медиазона с ссылкой на адвоката задержанного Антона Юпанова.

Отмечается, что в городе Гатчина в субботу прошла акция против уголовного преследования крымских татар. Шипицын как участник митинга держал украинский флаг.

Шестерых активистов задержали правоохранители. Во время задержания Шипицын упал, а древко флага Украины в этот момент сбило кепку с головы полицейского, проводившего силовые действия, указано в сообщении.

Вчера в Гатчине активист Владимир Шипицын упал во время задержания и случайно флагом сбил кепку с полицейского https://t.co/MYjmm2xnsx Против активиста возбудили уголовное дело, сейчас он в ИВС, его ждет допрос pic.twitter.com/NTJl0KCMUk — Медиазона (@mediazzzona) July 19, 2020

Против активиста следователи Гатчины возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского (часть 1 статьи 318 УК РФ). Его обвиняют в том, что он "пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове".

Как сообщалось, в аннексированном Крыму так называемый "Севастопольский городской суд" приговорил уроженца города к 10 годам строгого режима по обвинению в шпионаже.

Ранее в Москве полиция задержала мужчину, который долго выгуливал собаку на Патриарших прудах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet