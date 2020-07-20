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В РФ активист "сбил" кепку с копа флагом Украины

Комментариев: 1
На участника акции против преследования крымских татар завели уголовное дело. Ему инкриминируют насилие в отношении работника правоохранительных органов.

В Ленинградской области в России активиста движения Стратегия-18 Владимира Шипицына обвиняют в применении насилия в отношении правоохранителя после того, как мужчина при задержании случайно сбил кепку полицейского древком флага Украины. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщило издание Медиазона с ссылкой на адвоката задержанного Антона Юпанова.

Отмечается, что в городе Гатчина в субботу прошла акция против уголовного преследования крымских татар. Шипицын как участник митинга держал украинский флаг.

Шестерых активистов задержали правоохранители. Во время задержания Шипицын упал, а древко флага Украины в этот момент сбило кепку с головы полицейского, проводившего силовые действия, указано в сообщении.

Против активиста следователи Гатчины возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского (часть 1 статьи 318 УК РФ). Его обвиняют в том, что он "пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове".

Как сообщалось, в аннексированном Крыму так называемый "Севастопольский городской суд" приговорил уроженца города к 10 годам строгого режима по обвинению в шпионаже.

Ранее в Москве полиция задержала мужчину, который долго выгуливал собаку на Патриарших прудах.

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Теги: видео, РФ, активисты, задержание, флаг Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nytxcdeer    20.07.2020, 02:29
Оценка:  -21
nytxcdeer
В России,в отличие от нашего квазигосударства,есть власть и соблюдаются законы.Там"активистов"а ктивно пакуют в"автозаки",а не активно им отсасывают,как в нашем псевдонезависимом,квазисуверенном государстве с клоуном во главе. :-)
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