Британия перейдет на масочный режим
Лондон вводит масочный режим в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter в воскресенье, 19 июля.
"Со следующей пятницы в Англии мы все должны носить маски в магазинах и супермаркетах, а также в общественном транспорте. Это защитит других и поможет остановить распространение (коронавируса)", - отметил премьер.
As our lives slowly return to normal, there are some precautions we must take. From next Friday in England, we must all wear a face covering in shops and supermarkets, as well as on public transport. This will protect others and help stop the spread.— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) July 19, 2020
Джонсон подчеркнул, что в процессе выхода из карантина необходимо принять некоторые меры предосторожности.
По последним данным, в Британии подтверждено 294 792 случая заболевания коронавирусом нового типа, 45 300 пациентов умерли, 344 - выздоровели.
Как сообщалось, в столичной больнице Великобритании во время пандемии значительно возросло число детей, что родились мертвыми.
Ранее Лондон ослабил карантинные ограничения в стране. Впервые за последние месяцы открылись бары, рестораны и парикмахерские.
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