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Британия перейдет на масочный режим

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Наличие масок станет обязательным в магазинах и общественном транспорте страны с пятницы 24 июля.
В Британии маски станут обязательными в магазинах
В Британии маски станут обязательными в магазинах

Лондон вводит масочный режим в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter в воскресенье, 19 июля.

"Со следующей пятницы в Англии мы все должны носить маски в магазинах и супермаркетах, а также в общественном транспорте. Это защитит других и поможет остановить распространение (коронавируса)", - отметил премьер.

Джонсон подчеркнул, что в процессе выхода из карантина необходимо принять некоторые меры предосторожности.

По последним данным, в Британии подтверждено 294 792 случая заболевания коронавирусом нового типа, 45 300 пациентов умерли, 344 - выздоровели.

Как сообщалось, в столичной больнице Великобритании во время пандемии значительно возросло число детей, что родились мертвыми.

Ранее Лондон ослабил карантинные ограничения в стране. Впервые за последние месяцы открылись бары, рестораны и парикмахерские.

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Теги: Британия, маски, режим, Борис Джонсон, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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