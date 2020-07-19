Британия перейдет на масочный режим

Наличие масок станет обязательным в магазинах и общественном транспорте страны с пятницы 24 июля.

В Британии маски станут обязательными в магазинах

Лондон вводит масочный режим в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter в воскресенье, 19 июля.

"Со следующей пятницы в Англии мы все должны носить маски в магазинах и супермаркетах, а также в общественном транспорте. Это защитит других и поможет остановить распространение (коронавируса)", - отметил премьер.

As our lives slowly return to normal, there are some precautions we must take. From next Friday in England, we must all wear a face covering in shops and supermarkets, as well as on public transport. This will protect others and help stop the spread. — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) July 19, 2020

Джонсон подчеркнул, что в процессе выхода из карантина необходимо принять некоторые меры предосторожности.

По последним данным, в Британии подтверждено 294 792 случая заболевания коронавирусом нового типа, 45 300 пациентов умерли, 344 - выздоровели.

Как сообщалось, в столичной больнице Великобритании во время пандемии значительно возросло число детей, что родились мертвыми.

Ранее Лондон ослабил карантинные ограничения в стране. Впервые за последние месяцы открылись бары, рестораны и парикмахерские.

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