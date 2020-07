Британия перейдет на масочный режим

Лондон вводит масочный режим в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter в воскресенье, 19 июля.

"Со следующей пятницы в Англии мы все должны носить маски в магазинах и супермаркетах, а также в общественном транспорте. Это защитит других и поможет остановить распространение (коронавируса)", - отметил премьер.

As our lives slowly return to normal, there are some precautions we must take. From next Friday in England, we must all wear a face covering in shops and supermarkets, as well as on public transport. This will protect others and help stop the spread.