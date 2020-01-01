В Штатах при стрельбе погиб человек, восемь - ранены

Полиция Вашингтона подозревает трех темнокожих мужчин, которые скрылись с места происшествия на машине.

В США один человек погиб, еще восемь ранены в результате стрельбы в Вашингтоне. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщила пресс-служба столичной полиции.

"У нас есть подтверждение о девятерых, доставленных в больницы. Мы все еще ждем подтверждения по точному числу получивших огнестрельные ранения. И судя по всему, один из пострадавших скончался", - указано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители подозревают в случившемся трех темнокожих мужчин, которые сбежали с места происшествия на темной машине.

Ранее в Штатах двенадцать человек получили ранения в результате стрельбы в городе Пиория штата Иллинойс.

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