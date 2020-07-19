МИД Канады подтвердил прибытие самописцев МАУ

"Черные ящики" сбитого над Тегераном украинского пассажирского самолета начнут изучать в понедельник, 20 июля.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань подтвердил, что "черные ящики" сбитого Ираном украинского лайнера доставлены в Париж. Об этом он написал в Twitter.

"Мы получили подтверждение, что "черные ящики" рейса №PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ", - отметил министр.

We have received confirmation that the black boxes of Flight #PS752 have arrived in Paris where they are expected to be brought to the @BEA_Aero tomorrow morning for analysis.



Officials from @TSBCanada will be present. pic.twitter.com/AhBL12HZnk — Francois-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) July 19, 2020

При этом он добавил, что чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады будут присутствовать во время изучения самописцев.

Напомним, 18 июля в МИД Ирана заявили, что отправили во Францию для расшифровки "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета. Позже эту информацию подтвердили французские следователи.

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