Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МИД Канады подтвердил прибытие самописцев МАУ

Комментариев: 0
"Черные ящики" сбитого над Тегераном украинского пассажирского самолета начнут изучать в понедельник, 20 июля.
Канадские специалисты будут участвовать в расшифровке бортовых самописцев самолета МАУ
Канадские специалисты будут участвовать в расшифровке бортовых самописцев самолета МАУ

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань подтвердил, что "черные ящики" сбитого Ираном украинского лайнера доставлены в Париж. Об этом он написал в Twitter.

"Мы получили подтверждение, что "черные ящики" рейса №PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ", - отметил министр.

При этом он добавил, что чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады будут присутствовать во время изучения самописцев.

Напомним, 18 июля в МИД Ирана заявили, что отправили во Францию для расшифровки "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета. Позже эту информацию подтвердили французские следователи.

Против ядерного оружия. Загадка взрывов в Иране

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Иран, Канада, министр, МАУ, Черные ящики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь