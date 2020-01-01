В Беларуси опровергли болезнь Лукашенко
Пресс-секретарь президента Беларуси Наталия Эйсмонт ответила на слухи о госпитализации Александра Лукашенко. Об этом сообщило Эхо Москвы в воскресенье, 19 июля.
"Не дождетесь", - заявила чиновник.
Ранее в соцсетях Беларуси появилась информация, что президента экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом в пятницу вечером после заседания Евразийского межправительственного совета при участии российского премьер-министра Михаила Мишустина.
Отмечается, что на официальной встрече также присутствовали главы правительств Казахстана и Киргизии.
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Как сообщал Корреспондент.net, ОБСЕ не пригласили на выборы президента Беларуси, вследствие чего наблюдатели не могут быть направлены в страну.
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