В Беларуси опровергли болезнь Лукашенко

Действующего президента страны госпитализировали с гипертоническим кризом, сообщали в соцсетях.

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталия Эйсмонт ответила на слухи о госпитализации Александра Лукашенко. Об этом сообщило Эхо Москвы в воскресенье, 19 июля.

"Не дождетесь", - заявила чиновник.

Ранее в соцсетях Беларуси появилась информация, что президента экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом в пятницу вечером после заседания Евразийского межправительственного совета при участии российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Отмечается, что на официальной встрече также присутствовали главы правительств Казахстана и Киргизии.

Лукашенко убрал всех конкурентов. Белорусы бунтуют

Как сообщал Корреспондент.net, ОБСЕ не пригласили на выборы президента Беларуси, вследствие чего наблюдатели не могут быть направлены в страну.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet