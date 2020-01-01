В Чехии растет число больных коронавирусом украинских заробитчан

В местной санэпидемстанции называют украинских работников "источником риска" из-за их поездок домой к родным.

На юге Чехии участились случаи COVID-19 среди украинских сезонных рабочих. Об этом заявила директор региональной санэпидемстанции Кветослава Котрбова, передает издание vinegret.cz в понедельник, 20 июля.

"Эпидемиологи Южночешского края зарегистрировали за последние дни увеличение количества украинских рабочих с диагнозом COVID-19", - сказано в сообщении.

В частности, с 9 по 18 июля в регионе коронавирус обнаружили у 10 человек, из которых шесть - граждане Украины.

"Мы однозначно видим, что украинцы как зарубежные работники являются источником риска для Южной Чехии. Они работают у нас, но ездят к родственникам домой, или когда здесь не было работы, поехали на родину, а потом вернулись и оказались положительными на коронавирус", - сказала Котрбова.

Представительница санэпидемстанции напомнила работодателям об обязанностях с 20 июля требовать у работников, приезжающих из определенных стран ЕС и третьих стран, справку об отрицательном тесте на COVID-19 сделанную не позднее, чем за четыре дня.

Напомним, что 24 мая власти Чехии возобновили выдачу рабочих виз украинцам. Чешской системе здравоохранения и сельскому хозяйству не хватает сезонных работников, считает глава МИД Чехии.

Тем не менее тогда же Чехия обновила требования к иностранцам для въезда в страну. Справка об отсутствии коронавируса должна быть сделана не более чем за 4 дня до поездки в страну.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet