Саудовская Аравия заявила о готовности к новому сезону паломничества

Власти заявили о "чрезвычайных мерах для сдерживания коронавирусной инфекции и защиты паломников" во время хаджа.

Саудовская Аравия полностью готова к хаджу. Об этом заявил командующий сил безопасности хаджа Заед аль-Тувайлан, сообщает Синьхуа в понедельник, 20 июля.

Аль-Тувайлан подчеркнул, что силы безопасности полностью готовы обеспечить защиту паломников. В этом году в Саудовской Аравии ожидают граждан из 160 стран.

"Это будет исключительный сезон, в ходе которого будут приняты чрезвычайные меры для сдерживания коронавирусной инфекции и защиты паломников", - сказал чиновник.

Накануне Минздрав Саудовской Аравии сообщил о 2504 новых случаях COVID-19. Общее число заболевших в королевстве достигло 250 920. Всего в результате эпидемии умерли 2486 человек.

Напомним, что еще 23 июня Саудовская Аравия запретила хадж для иностранных паломников. В этом году из-за пандемии COVID-19 хадж в Мекку и Медину смогут совершить только паломники, проживающие на территории королевства.

Также сообщалось, что в МИД Украины выступили против приезда хасидов в Умань в этом году. Прослеживаются попытки политизировать вопрос паломничества хасидов в Умань в этом году, отметили в МИД.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet