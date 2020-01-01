В ВОЗ дали прогноз по массовой вакцинации от COVID

В организации напомнили, что сейчас клинические испытания проходят более 20 вакцин, а массовая вакцинация может начаться уже в середине 2021 года.

Массовая вакцинация от коронавируса может стартовать уже в середине 2021 года. Об этом заявила замглавы ВОЗ Сумия Сваминатан, передает DW в понедельник, 20 июля.

Представительница организации напомнила, что "на данный момент более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания", и есть надежда, что некоторые из них сработают.

При этом результаты могут быть получены уже к началу следующего года.

Кроме того, по ее словам, тот факт, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета.

Напомним, что ранее в ВОЗ рассказали, кто первым получит вакцину от COVID-19. Приоритетными получателями могут быть медицинские работники и люди из группы риска. Первыми вакцину получат бедные страны.

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