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Лидеры ЕС не могут согласовать спасение экономики

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Утреннее заседание продлилось всего шесть минут, лидеры ЕС снова соберутся после обеда.
Переговоры продолжаются четвертый день
Переговоры продолжаются четвертый день
Getty Images

Лидеры Евросоюза четыре дня ведут переговоры по плану спасения экономики в условиях пандемии, сообщает Euronews в понедельник, 20 июля.

Отмечается, что очередное заседание состоялось сегодня утром, но закончилось уже через шесть минут без достижения согласия. 

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС снова встретятся сегодня в 16:00. Он также призвал их преодолеть свои фундаментальные разногласия и договориться о бюджете и фонд восстановления.

"Я желаю, чтобы нам удалось заключить соглашение и чтобы завтра европейские СМИ могли объявить, что ЕС достиг успеха в невыполнимой миссии", - сказал Мишель.

Отметим, на саммите обсуждается фонд восстановления экономики ЕС на сумму 750 миллиардов евро и бюджет союза на 2021-27 года объемом более 1 триллиона евро. 

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подписала с Европейской комиссией три соглашения на финансирование новых программ помощи Евроcоюза для Украины на общую сумму в 105 млн евро. 

 

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Теги: бюджет, ЕС, экономика, пандемия
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Источник: korrespondent.net

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