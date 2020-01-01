Медсестры Израиля устроили забастовку из-за коронавируса

Медики жалуются на увеличившуюся нагрузку из-за пандемии COVID-19 и требуют поднять зарплату.

Медсестры и медбратья Израиля в понедельник, 20 июля, начали забастовку с требованием поднять зарплату, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на израильские СМИ.

Отмечается, что медперсонал недоволен тем, что многих медсестер и медбратьев в последние месяцы перенаправили на работу в инфекционные отделения с больными коронавирусом людьми. Также многие из них сейчас на карантине, поэтому те, кто работает на своих местах, как и до пандемии, сталкиваются с двойной нагрузкой.

В обычном режиме во время забастовки работают только коронавирусные отделения в больницах, также работать будут дежурные сестры, которые оказывают экстренную помощь больным.

Тем временем, по состоянию на понедельник в Израиле заражены и болеют коронавирусом более 28 тысяч человек. За все время пандемии в стране подтвердили 50 тысяч заражений, но более 21 тысячи человек уже выздоровели. Скончались более 400 человек.

Напомним, на прошлой неделе Израиль снова усилил карантин из-за всплеска коронавируса.

Также сообщалось, что из-за пандемии экономика Израиля показала существенный обвал впервые за 25 лет.

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