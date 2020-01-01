В Афганистане 13 силовиков погибли после атаки "Талибана"

Талибы ночью напали на КПП. При этом они также понесли потери, но точное число погибших и пострадавших не уточняется.

В Афганистане при атаках талибов погибли не менее 13 силовиков

По меньшей мере 13 силовиков погибли и еще 10 пострадали в Афганистане после нападения боевиков "Талибана". Об этом сообщает телеканал TOLO News в понедельник, 20 июля.

Инцидент произошел в провинции Кундуз на севере страны. Талибы в ночь на понедельник напали на КПП, еще одна атака произошла на шоссе. Талибы также понесли потери, однако точное число пострадавших и погибших не уточняется.

Напомним, что неделей ранее в Афганистане 13 силовиков также погибли при нападении "Талибана". Еще 11 афганских правоохранителей были ранены. Перестрелка между боевиками и силовиками длилась всю ночь.

В конце мая в Афганистане 22 силовика погибли при нападении боевиков. Несколько атак произошло в провинции Пактия на востоке Афганистана, кроме того, боевики напали на контрольно-пропускной пункт в провинции Фарах на западе страны.

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