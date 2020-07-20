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Зеленский рассказал о передаче самописцев Франции

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Расшифровкой "черных ящиков" займутся французские, американские, канадские и украинские специалисты.
Во Франции начали расшифровку самописцев
Во Франции начали расшифровку самописцев
twitter.com/BEA_Aero
Бортовые самописцы сбитого над Тегераном самолета МАУ рейса PS752 были переданы французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации еще 18 июля, сообщил президент Владимир Зеленский в понедельник, 20 июля.
 
 
"Ящики прибыли в Лион еще в субботу в условиях повышенной секретности и уже в лаборатории. Наши эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф также участвуют в процессе расшифровки ящиков. Процесс начнется с согласования методики считывания информации из ящиков, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Работы могут быть завершены довольно быстро, но все зависит от технического состояния ящиков", - сообщил он.
 
Президент выразил уверенность, что репутация французского Бюро и участие лучших канадских, американских и украинских экспертов обеспечат максимальный уровень международного признания результатов исследования.
 
"Украина с нетерпением ждет результатов расшифровки «"черных ящиков" и начало переговорного процесса с Ираном. Все виновные понесут ответственность. Справедливость будет установлена", - резюмировал он.
 
 
Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане 7 государств.
 

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Теги: Иран, Франция, МАУ, черный ящик, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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