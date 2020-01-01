В России минимальные показатели коронавируса за месяцы

Число новых случаев заражения за день выросло почти на шесть тысяч, что является минимальным количеством за последние несколько месяцев.

Общее число заразившихся в РФ составило 777 486 человек

В России за минувшие сутки от COVID-19 умерли 85 человек, таким образом общее число летальных исходов увеличилось до 12 427. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает ТАСС.

Отмечается, что количество зарегистрированных за сутки смертей - минимальное с 4 мая.

Так, за сутки скончались 15 пациентов в Москве, по четыре - в Нижегородской и Тульской областях, по три - в Новосибирской, Мурманской, Московской областях и Ханты-Мансийском АО.

Число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 5 940, впервые с 29 апреля прирост новых случаев опустился ниже 6 000. Согласно данным, общее число заразившихся составило 777 486 человек. Суточный рост три дня не превышает 0,8%.

Сообщается, что наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Москве (0,2%), Московской области (0,2%), Еврейской АО (0,2%), республиках Калмыкия, Ингушетия и Кабардино-Балкария (по 0,3%), Липецкой области (0,3%), Брянской области (0,4%) и Чеченской Республике (0,4%).

В частности, новые 578 случаев были выявлены в Москве, 236 - в Ханты-Мансийском АО, 234 - в Свердловской области, по 191 - в Нижегородской области и Алтайском крае.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 3 258, всего выписали 553 602 человека.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение от коронавирусной инфекции 211 457 человек.

Напомним, на прошлой неделе России переступила порог в 750 тысяч случаев коронавируса.

Сегодня сообщалось, что в Индии общее число заразившихся составило 1 118 043 человека.

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